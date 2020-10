Waarom krijgen coronapatiënten wel wat Q-koortspatiënten niet kregen? Q-uestion is boos

Geitenhouders kregen een schadevergoeding na de Q-koorts (foto: archief). vergroot

Het zit Bert Brunninkhuis, voorzitter van Q-uestion, flink dwars. En dan heeft hij het over de verschillen in de behandeling van coronapatiënten en Q-koortspatiënten. “We hebben dezelfde verschijnselen. Er worden nu andere maatregelen genomen dan destijds tijdens de uitbraak van Q-koorts. Elke portemonnee gaat nu open”, zegt Brunninkhuis. In de nieuwsbrief van de stichting spreekt hij zelfs over ‘willekeur en discriminatie’.

Vooropgesteld: Brunninkhuis snapt dat de bestrijding van het coronavirus de hoogste prioriteit heeft en dat er geld voor allerlei maatregelen wordt uitgetrokken. “Wij vonden destijds ook dat Q-koorts de meeste aandacht verdiende. Mensen die nu nog last hebben van Q-koorts willen ook de behandelingen die momenteel aan de coronapatiënten worden gegeven. We willen een gelijke behandeling.”

“Ruim 1500 Q-koortspatiënten zijn nu nog ziek.”

De Q-koorts brak in 2007 uit en kostte aan meer dan honderd mensen het leven. “Ruim 1500 mensen zijn nu nog ziek.” De stichting voor mensen met Q-koorts stuurde vorige maand een boze brief naar minister Tamara van Ark. Daarin pleit de stichting bijvoorbeeld voor een verruiming van herstelzorg in de basisverzekering voor Q-koortspatiënten. “Bij corona zijn er extra vergoedingen in de nasleep van de besmetting. Q- koortspatiënten moeten dat al jaren uit eigen zak betalen.”

In de coronacrisis zijn voor gedupeerde bedrijven allerlei financiële regelingen om hun bedrijf draaiende te houden. “Dat begrijpen we. Maar ook tijdens de uitbraak van Q-koorts hebben mensen hun bedrijf kapot zien gaan. Zij hebben daarvoor destijds geen enkele vergoeding gekregen. Terwijl bijvoorbeeld geitenhouders, die alles hebben aangericht, in 2010 zo’n 60 miljoen euro aan schadevergoeding hebben gehad. En wat te denken van de nertsenhouders. Daar is niemand ziek geworden, maar er is wel 180 miljoen voor uitgetrokken.”

"Voor het zorgpersoneel dat Q-koorts heeft opgelopen was geen geld.”

Tot slot verwijst de stichting naar het speciale fonds voor zorgpersoneel dat met corona besmet is geraakt. “Daarin heeft het kabinet zo’n 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor het zorgpersoneel dat Q-koorts heeft opgelopen was geen geld.”

Brunninkhuis denkt er het zijne van. “Het is pure discriminatie. Mensen in gelijke omstandigheden op een verschillende manier behandelen dan maak je onderscheid. En het getuigt van willekeur als je in het ene geval je portemonnee trekt en in het andere niet. Het is meten met twee maten. Ik wil op z’n minst een antwoord van de minister.”

