Dramatische coronaweek voor NAC Breda: 'Voetbal is even niet belangrijk, de zorg gaat nu voor'

NAC kende een verschrikkelijke week, het coronavirus had de Bredase club flink bij de lurven. Maandag verloor de ploeg, die veel basisklanten moest missen, thuis met 4-0 van concurrent Cambuur. Ook de topper tegen Almere City ging vrijdag mede door allerlei perikelen naar de haaien. Als koploper zakte NAC af naar een vierde plek.

NAC kende een dramatische voorbereiding naar het duel in Almere. Trainer Maurice Steijn, die weer op de bank zat, wist pas een krappe zes uur voor het duel welke spelers hij kon opstellen. Terwijl de coronatests al woensdagochtend waren afgenomen, kwamen de uitslagen pas vrijdagmiddag binnen. Slechts een half uurtje voordat de spelersbus vertrok.

"We testen altijd 48 uur van te voren", zegt NAC-directeur Mattijs Manders. "Maar ze hebben de procedure iets veranderd, er wordt meteen een contratest gedaan. En voetbal is nu even niet het belangrijkste, de zorg gaat nu voor. De testen worden door hetzelfde lab uitgevoerd en moet je soms even op je beurt wachten."

"Ik denk wel dat als het niet meer lukt om binnen 48 uur te testen, moeten we misschien naar 72 uur gaan. Het is betaald voetbal, er gaat veel geld in om, dus je moet wel een dag van te voren weten met welke groep je een wedstrijd in kan gaan."

Of het aan de rommelige voorbereiding lag of niet, NAC bakte er in de eerste helft weinig van. De ploeg stond vrijwel 45 minuten onder druk en het doelpunt voor Almere City, een kopbal van Elias Sorensen, op slag van rust was daarom verdiend.

Na de theepauze had NAC alleen nog het excuus dat sommige spelers nauwelijks hadden kunnen trainen, maar binnen de lijnen stond inmiddels alweer bijna het sterkst denkbare elftal. Immers en Haye, inmiddels negatief getest op corona, waren in het veld gekomen om het middenveld te versterken. Daarentegen vielen bij NAC wel Kaj de Rooij en Sydney van Hooijdonk geblesseerd uit.

Maar ook met Immers en Haye kon NAC geen potten breken. De ploeg uiteindelijk met 2-0 verloor in Almere en waar de Bredase ploeg als koploper begon aan de week, eindigde die met een vierde plek. En daarbij mag de beschuldigende vinger best naar het coronavirus gaan.

De warrige voorbereiding op het duel tegen Almere City was natuurlijk ook de NAC-supporters niet ontgaan. Om hun helden een extra hart onder de riem te steken was een groep fanatiekelingen afgeresid naar Almere en werd de selectie voorafgaand aan het duel getrakteerd op vuurwerk en gezang. Het mocht dus niet baten.

