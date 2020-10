Politie en gemeente Uden zoeken naar oud ijzer, maar vinden wapens, geld en munitie

Bij een handhavingsactie in de Udense wijk Bogerd probeerden gemeente en politie vrijdag vooral illegaal ingezameld oud ijzer op te speuren. De buit bleek groter dan dat: naast oud ijzer werden er wapens, munitie, geld en spullen voor een hennepkwekerij aangetroffen.

Er werd op verschillende plekken illegaal oud ijzer aangetroffen, en op een van die locaties zijn ook wapens en munitie aangetroffen. Ook lag er een onbekende hoeveelheid contant geld. Alle spullen zijn in beslag genomen. Om wat voor wapens het gaat wordt niet door de gemeente toegelicht.

Naar aanleiding van een andere vondst is ook een loods in Odiliapeel doorzocht. Daar werd naast een grote hoeveelheid oud ijzer ook benodigdheden aangetroffen voor een hennepkwekerij. Ook werden er voertuigen gecontroleerd, maar hoeveel en welke overtredingen zijn geconstateerd is onduidelijk.