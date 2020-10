Automobilist verdwijnt na ongeluk in Nuenen, auto vloog uit de bocht en sloeg over de kop

De bestuurder verdween spoorloos na het ongeluk in Nuenen (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

Een auto is vrijdagnacht over de kop geslagen in Nuenen. Dit gebeurde op de kruising van de Europalaan met de Refeling. De auto vloog uit de bocht, ramde een lantaarnpaal en een prullenbak.

Buurtbewoners hoorden een harde klap. Toen ze kwamen kijken, was de bestuurder spoorloos verdwenen.

Total loss

Agenten hebben met meerdere eenheden in de omgeving naar de automobilist gezocht, maar die werd niet gevonden.

De auto is volgens een ooggetuige total loss. Een berger werd opgeroepen om de auto te takelen.

De politie ging in de buurt op zoek naar de verdwenen automobilist (Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

