Gewonde bij steekpartij in Uden, verdachte aangehouden

Aan de Muntmeester in Uden is zaterdagochtend rond halfzeven een man neergestoken. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een zogenoemd traumateam.

"Het slachtoffer is met spoed naar het RadboudUMC in Nijmegen gebracht", laat een ooggetuige weten. Agenten hebben de omgeving afgezet en zijn een buurtonderzoek gestart.

Ruzie in de relationele sfeer

Een 23-jarige Udenaar is aangehouden als verdachte. Volgens de politie zou een ruzie in de relationele sfeer de aanleiding zijn geweest voor de steekpartij.