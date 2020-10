Man (20) neergestoken bij steekpartij in Uden, verdachte (23) aangehouden

Aan de Muntmeester in Uden is zaterdagochtend een 20-jarige man neergestoken. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een zogenoemd traumateam.

De politie kreeg rond kwart voor zeven de melding dat een man met een mes zou zijn gestoken op de openbare weg aan de Muntmeester in Uden. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn schouder en nek , maar was nog wel aanspreekbaar.

De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeert gelukkig niet in levensgevaar en is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.

Ruzie in de relationele sfeer

Door getuigen kon al snel een 23-jarige Udenaar worden aangehouden in zijn woning aan de Kroon in Uden. Mogelijk zou een ruzie in de relationele sfeer de aanleiding zijn geweest voor de steekpartij.