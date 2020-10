Coronasituatie NAC emotioneert speler Thom Haye: 'We worden echt hard getroffen'

NAC-speler Thom Haye, in gedachten verzonken (foto: Ronald Sträter). vergroot

NAC-speler Thom Haye was vrijdag na de wedstrijd tegen Almere City behoorlijk geëmotioneerd. Zijn ploeg verloor van Almere City, maar het ging na afloop voornamelijk over zijn coronabesmetting en de ellende die dat met zich mee brengt. "Mensen beseffen niet dat het niet afgelopen is als de symptomen weg zijn."

Ronald Strater Geschreven door

Het hoofd gebogen, in gedachte verzonken. NAC-middenvelder Thom Haye stond er na de 2-0 nederlaag in Almere verslagen bij. De sportman baalde natuurlijk van de verliespartij, maar wat nog meer pijn deed was de ellende die het coronavirus bij hem en de selectie van NAC de laatste weken heeft veroorzaakt. Mentaal en fysiek is er een enorme klap uitgedeeld.

Hij moet het gewoon kwijt, het zit hem hoog. Met horten en stoten komt het er dan ook uit, soms zelfs bijna met tranen in de ogen. De reacties van de buitenwereld op de corona-uitbraak bij NAC en de gevolgen daarvan zitten Thom Haye hoog.

"Het waren voor ons drie rare weken en dat wordt een beetje gebagatelliseerd."

"Het mag duidelijk zijn dat wij de afgelopen weken met ons hoofd ergens anders zaten dan bij voetbal", zo zegt de speler die zelf twaalf dagen thuis zat door een coronabesmetting. "Het waren voor ons drie rare weken en dat wordt een beetje gebagatelliseerd. Ik denk dat veel mensen onderschatten wat corona met een groep doet. Na de wedstrijd tegen Cambuur krijgen we veel te horen dat het energie mist en dat het lijkt of spelers niets doen. Maar sommige jongens kennen fysiek echt grote problemen. Wij lijden de laatste wedstrijden onder de omstandigheden, we worden echt hard getroffen door corona."

"Ik heb spelers die 's nachts hun vrouw met de ambulance op hebben moeten laten halen."

Haye vraagt dus om wat meer begrip voor de situatie waarin NAC zit. De aanslag die corona pleegt op lichaam en geest is ook bij hem zwaar. "Ik ben vier dagen ziek geweest, moest veel hoesten en had het benauwd. Maar mensen beseffen niet dat als de symptomen weg zijn het nog niet afgelopen is. Ik sta vandaag vijfendertig minuten op het veld, maar was pas twee dagen bij de groep aangesloten. Ik had nog geen enkele partijvorm gespeeld. Dat is lastig. Ik probeer het langs me heen te laten gaan of van me af te zetten, maar dat is niet altijd makkelijk."

De enige keer dat Thom Haye iemand zag, was als zijn moeder eten voor de deur zette:

Ook Maurice Steijn werd getroffen door het coronavirus. De trainer van NAC zat maar liefst 23 dagen in thuisquarantaine. Ook hij merkt dat de impact van de uitbraak groot is bij zijn club. "Ik heb spelers die 's nachts hun vrouw met de ambulance op hebben moeten laten halen. De wedstrijden hadden niet door moeten gaan."

NAC-coach Steijn over de impact van corona op zijn team:

