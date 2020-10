Vertier aanbieden tijdens herfstvakantie uitdaging voor ondernemers: 'Blij dat wij nog open zijn'

Kinderen aan het spelen. vergroot

Spontaan erop uittrekken in de herfstvakantie gaat dit jaar wat lastig. Als je naar een zwembad, indoor speeltuin of museum wil, moet je reserveren. Ook in de ruimtes zelf gelden extra regels vanwege corona. En dat heeft voor- en nadelen.

Geen kinderen die over elkaar heen buitelen in speelparadijzen. Voor de bezoekers nog niet eens zo erg, voor de ondernemers een stuk minder natuurlijk. Helemaal omdat de horeca ook nog eens dicht is. “Ik loop vijftig tot zestig procent van mijn omzet mis”, vertelt Danny Nooijen van Jump XL in Eindhoven.

“Normaal hebben we duizenden bezoekers in de herfstvakantie. Dit keer gaan we net de tweeduizend halen.” Daarbij speelt het maximum aantal bezoekers een grote rol. Er mogen maar dertig mensen trampolinespringen of plaatsnemen op het grote terras binnen. Toch kijkt Nooijen terug op een ‘aardige week’. “Kinderen willen toch sporten en bewegen. Dus ik ben blij dat wij ze een leuke tijd hebben kunnen bieden.”

Waar de binnenspeeltuinen normaal vol zitten met ouders en kinderen, is het nu heel rustig:

Mondkapjesplicht

Museum Klok & Peel moest het ook met een stuk minder bezoekers doen dan normaal. “We hadden nog geen tien procent van het normale aantal. Een stuk of negenhonderd, misschien duizend”, vertelt manager Frank van Kempen. “We hebben normaal ook een pompoenfestijn. Dat moesten we nu afgelasten. Erg jammer, maar ik ben blij dat we nog steeds open zijn.”

In het Astense museum geldt een mondkapjesplicht. Daar houden bezoekers zich netjes aan volgens Van Kempen. “We hebben geen enkel weerwoord gekregen. Dat gaat heel natuurlijk.” Ook bij Jump XL merkten ze dat bezoekers niet lastig deden over het dragen van een mondkapje.

'Een mooi neveneffect'

Natuurmonumenten, waar onder meer Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen onder valt, ziet het aantal leden en donateurs juist toenemen. “Een mooi neveneffect”, vertelt Irma de Potter. “Mensen gaan door corona de natuur weer waarderen.” Volgens haar was het druk deze week, maar heeft dit niet voor problemen gezorgd.

“En niet alleen deze herfstvakantie, hoor”, zegt ze. Op een normale dinsdag zie ik nu ook vaak dat de parkeerplaats vol is op plekken dat ik denk: huh? Gelukkig maar dat je in de ruime natuur makkelijk afstand kan houden.”

In de bossen rondom Breda werd anderhalve meter afstand houden vorige week wel lastig. Er kwamen zoveel mensen dat er code rood werd afgegeven. Dat houdt in dat het te druk is en mensen wordt gevraagd ergens anders naartoe te gaan.

Vakantie in eigen land

Camping en vakantieparken zagen bijna geen buitenlandse gasten, maar des te meer vakantievierders uit eigen land. “De meeste Duitse reserveringen gingen niet door. Maar daardoor konden Nederlanders nog wel last minute bij ons terecht”, zegt Dorien Verschuijten van Recreatieapark TerSpegelt in Eersel.

Op het park is volgens haar genoeg ruimte om afstand te houden. Zwemmen gaat op reservering. Dat de horeca dicht is, zorgt niet direct voor een aderlating. “De gerechten uit het restaurant bezorgen we gewoon naar de eigen plek”, vertelt ze. “Het bezorgen en afhalen is massaal gedaan. Zeker door 75 procent van de gasten.”

