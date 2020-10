Willem II neemt een punt mee uit Zwolle, na een matige wedstrijd met enerverende slotfase

Vangelis Pavlidis was dichtbij, maar de Griek wist ook niet te scoren in Zwolle (foto: OrangePictures). vergroot

Wie voor de ontspanning zaterdagavond afstemde op PEC Zwolle-Willem II zal na afloop van de wedstrijd geen lekker gevoel hebben gehad. Het was een zeer matig duel met weinig hoogtepunten, die ondanks een nog hectisch slot eindigde in een niet vermakelijke 0-0. Wat viel er op bij het tweede gelijkspel van de Tilburgse ploeg dit seizoen?

Niet vermakelijk, het is eigenlijk nog zwak uitgedrukt. Er waren - tot de slotfase - wat spaarzame hoogtepunten. Sebastian Holmén die met een omhaal probeerde te scoren bijvoorbeeld. Of Mike Trésor die eindelijk weer een vleugje van zijn kwaliteit toonde zoals hij dat vorig jaar vaak deed. Hij stoomde in de eerste helft een keer op vanaf net over de middenlijn en dribbelde twee tegenstanders voorbij, zijn schot vloog echter over het doel.

Tumultueuze slotfase

De laatste vijf minuten van de reguliere speeltijd waren wonderlijk. Vanglis Pavlidis stond klaar om aan te leggen vanaf elf meter, nadat scheidsrechter Martin Pérez een penalty had gegeven. De VAR greep in, geen penalty maar een vrije trap aan de zijkant van het strafschopgebied. Willem II toverde een variant uit de hoge hoed. Jan-Arie van der Heijden kreeg de bal voor zijn voeten en schoot vervolgens goed raak. Maar het feest ging uiteindelijk niet door. Na lang overleg in Zeist werd Pérez naar de zijlijn geroepen. Hij oordeel dat Holmén hinderlijk buitenspel stond: geen doelpunt.

Momentjes Pavlidis

Vangelis Pavldisi was tijdens het doelpuntloze gelijkspel van alle Willem II-spelers het dichtst bij een doelpunt. 'Press, press Vangeli', riep Pol Llonch twee minuten na rust. De Griekse spits luisterde goed, zette druk op PEC Zwolle-goalie Michael Zetterer en scoorde bijna. De doleman schoot de bal namelijk tegen de instormende Pavlidis, maar die bal rolde vervolgens net naast het doel.

Een klein kwartier voor het einde van de wedstrijd verlengde de centrumaanvaller een vrije trap van Trésor, zijn inzet ging via de buitenkant van de paal over de achterlijn.

Robbin Ruiter

Het was niet de wedstrijd van Robbin Ruiter. De doelman van Willem II moest veelvuldig de lange bal spelen, door het tactische spel van de thuisploeg. Die lange bal van de goalie vloog met regelmaat over de zijlijn. Gebeurde dat niet, moesten vaak Mats Köhlert en Ché Nunnely de strijd aangaan om die hoge ballen in de ploeg te houden. Vaak een onbegonnen zaak. Het zorgde ervoor dat Willem II de bal vaak snel kwijt was.

Balverlies leverde in de eerste helft bovendien bijna een tegentreffer op. Ruiter trapte een bal eerst vol tegen de rug van ploeggenoot Jordens Peters. De lange doelverdediger kreeg de bal weer in zijn voeten, maar opnieuw ging het wegtrappen niet goed. Via het been van spits Slobodan Tedic kwam de bal bij Dean Huiberts, de middenvelder probeerde van Ruiter met een boogbal te verschalken. Zijn inzet ging echter naast.

Na twintig minuten in de tweede helft was het vervolgens einde wedstrijd voor Ruiter. De van PSV overgekomen keeper leek naar zijn lies te wijzen, verder spelen was geen optie meer. Jorn Brondeel kwam als vervanger binnen de lijnen, het betekende het debuut voor de Belg.

Brabants weekje

De thuiswedstrijd tegen Willem II was voor PEC Zwolle het derde duel in zes dagen. Het was een Brabants weekje voor de ploeg van John Stegeman, want alle tegenstanders kwamen uit onze provincie. Zondag werd er in eigen huis met 0-3 verloren van PSV, midweeks eindigde de inhaalwedstrijd in Waalwijk tegen RKC in 1-1.

