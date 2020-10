Agent komt om bij aanrijding op A270 bij Nuenen, collega gewond naar het ziekenhuis

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties

Een agent (28) is omgekomen bij een ongeluk op de A270 bij Nuenen. Hij stond samen met zijn collega buiten de politieauto, toen een andere auto hen en hun wagen raakte. Dat gebeurde zaterdagavond rond elf uur.

Malini Witlox Geschreven door

Rond drie uur 's nachts bracht de politie naar buiten dat de 28-jarige agent was bezweken aan zijn verwondingen. Zijn familie is ingelicht.

Zijn vrouwelijke collega is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Zij is niet in levensgevaar.

Wachten op privacy instellingen...

Aanrijding

Ook de bestuurder van de auto, een Seat, raakte gewond en werd naar een ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is nog waarom de agenten hun auto hadden verlaten. De provinciale weg gaat op die plek over in de snelweg.

Het verkeersongevallenanalyseteam van de politie Limburg doet verder onderzoek. De weg van Eindhoven naar Helmond was lange tijd dicht.

Ander ongeluk

In de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurde er ook al ongeluk waarbij een politieauto betrokken was. Op de A79 in Limburg reden agenten op een stilstaande auto. Daarbij raakte één agent gewond.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.