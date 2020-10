Twee agenten gewond bij ernstige aanrijding op A270, één van hen in kritieke toestand

Bij een ongeluk op de A270 bij Nuenen zijn zaterdagavond rond elf uur twee agenten gewond geraakt. Een van hen is er zeer ernstig aan toe, zo meldt de politie.

Een andere auto klapte achterop de politiewagen. Ook die bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De provinciale weg gaat op die plek over in de snelweg.

Het verkeersongevallenanalyseteam van de politie doet verder onderzoek. De weg van Eindhoven naar Helmond is dicht.

Ander ongeval

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er ook al ongeval met een politieauto. In Limburg reden agenten op een stilstaande auto op de A79. Daarbij raakte één agent gewond.