Componist uit Bavel maakt een online-concert met honderden pianisten over de hele wereld

Laat honderden pianisten over de hele wereld jouw muziekstuk spelen en breng ze daarna in de computer samen tot één groot concert. Die opdracht kreeg componist Kristoffer Zegers uit Bavel. Doordat niet elk stuk exact hetzelfde klinkt, ontstaat er een bijzonder concert. "Door die faseverschillen krijgt je een uniek en spannend geluid."

Liefhebbers van traditionele pianoconcerten, bijvoorbeeld van Mozart of Chopin, zullen misschien niet gelijk weglopen met de creatie van Zegers. Maar apart is het zeker. Hij ging aan de slag met het project in opdracht van de Seattle Music Teacher Association in de Verenigde Staten.

Pianophasing

Zegers is geen onbekende op dit gebied; in 2007 bracht hij live in de Grote Kerk in Breda 120 pianisten samen die tegelijk zijn muziekstuk speelden. Een compositie waarvan de uitvoering de hele wereld over ging. Vanuit Seattle kwam zelfs het verzoek voor een nieuwe versie van de zogenoemde Pianophasing in 2020, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Daarom worden alle pianisten nu digitaal 'aan elkaar geknoopt' tot een uniek online concert op 13 december.

"Bij een normaal concert is het de bedoeling dat elke muzikant direct reageert op de aanwijzingen van de dirigent. Maar bij dit stuk is juist het niet direct reageren een belangrijke. Dus dat er soms ook juist naast de maat wordt gespeeld. Zo gaat de muziek faseren en klinkt het toch goed in de oren", legt Zegers uit.

In deze video wordt Pianophasing uitgelegd door componist Kristoffer Zegers:

Inmiddels hebben wereldwijd zo'n 100 pianisten hun versie van het stuk ingespeeld en toegestuurd. Ze komen uit de Verenigde Staten, Canada, China, Egypte, Brazilië, Rusland en West-Europa. Met een montageprogramma worden ze gemixt tot precies dat geluid wat het tot Pianophasing maakt.

Online concert

Tot 31 oktober kunnen pianisten zich aanmelden. Uiterlijk 1 december moet hun bijdrage naar Bavel zijn gestuurd. Daarna heeft Zegers nog bijna twee weken tot het online concert op 13 december via de internetsite van de Seattle Music Teacher Association te horen is.

Het is de bedoeling dat het pianoconcert ergens in 2021 - na de coronacrisis - alsnog ook live wordt uitgevoerd in de Grote Kerk in Breda.

