Transportbedrijf in Oss lijkt ontsnapt aan brand, jerrycan ontdekt tussen geparkeerde bestelbussen

Het lijkt erop dat iemand zaterdagavond heeft geprobeerd brand te stichten bij drie bestelbussen van transportbedrijf Star&Em in Oss. De drie bussen van het bedrijf waren geparkeerd aan de Vinkenstraat in de Schadewijk.

Rond kwart over elf rook iemand een vreemde lucht. Toen diegene ging kijken, zag die een jerrycan tussen de bussen in staan. Daarop zou een verdachte man, die een zwarte jas met capuchon droeg, zijn weggerend. De brandweer was snel aanwezig, maar hoefde niet te blussen.