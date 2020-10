Jongen (14) met machete en mes opgepakt

Foto: Pexels vergroot

Een 14-jarige jongen uit Etten-Leur is zaterdagavond opgepakt omdat hij een machete en mes bij zich had. De politie betrapte hem tijdens een controle op de Tuinzigtlaan in Breda. De tiener is aangehouden voor verboden wapenbezit.

Maaike Cnossen Geschreven door

De jongen werd meegenomen naar het politiebureau. Zijn vader mocht hem daar komen ophalen. Hij zal zondag wel moeten terugkomen voor verhoor.

Hoe de jongen aan de wapens kwam en waarom hij ze bij zich had, is niet duidelijk. Het mes was een valmes, een soort stiletto.

