Man rijdt met doorgeladen vuurwapen, coke en inbrekersspullen rond in Tilburg

Een automobilist is zaterdagochtend aangehouden in Tilburg nadat hij agenten vertelde dat hij een doorgeladen vuurwapen bij zich had. Agenten lieten hem rond negen uur stoppen op de Kempenbaan om zijn auto te controleren. De man is in het verleden al vaker met politie en justitie in aanraking geweest.

De automobilist bleek naast het vuurwapen ook enkele grammen cocaïne en inbrekersspullen bij zich te hebben. De 42-jarige man uit Hengelo werd daarop gearresteerd. Het pistool, de coke en het gereedschap is in beslag genomen. De man werd voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Hij zit nog vast.

Alarmpistool

's Avonds was het ergens anders in de stad weer raak met een vuurwapen. Agenten kregen rond kwart voor tien een melding dat een man en een vrouw aan het Conradhof een scooter wilden stelen en dat de man een vuurwapen bij zich zou hebben.

Agenten reden daarop naar het Conradhof en hielden de twee aan. De man bleek inderdaad een pistool bij zich te hebben. Dit werd in beslag genomen. Vervolgens werden de man en vrouw naar een politiecellencomplex gebracht.

De vrouw bleek niet betrokken bij de diefstal en werd vrijgelaten. De 43-jarige man uit Tilburg werd vastgezet. Hij wordt zondag verhoord. Bij onderzoek bleek zijn wapen een alarmpistool te zijn, dat heel erg op een echt pistool lijkt.

