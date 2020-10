‘Brabant’ van Guus Meeuwis maar dan in het Duits: ‘Und dann denke ich an Köln…’

Dat ‘Brabant’ van Guus Meeuwis een fantastisch nummer is, weten wij natuurlijk al jaren. In Duitsland zijn ze er nu ook eindelijk achter dankzij een cover van de bekende band Bläck Fööss, samen met Hape Kerkeling. Al hebben zij Brabant helaas wel vervangen door de Duitse stad Keulen.

De bekende Keulse band maakt vooral carnavalsmuziek, maar wijkt ook af en toe uit naar schlager en popmuziek. De cover van Guus Meeuwis wordt enorm goed ontvangen door de Duitsers. In minder dan een dag tijd is de cover 75.000 keer bekeken op hun Facebookpagina . De meeste reacties zijn enorm positief.

Schön

Toch zijn er genoeg Duitse muziekfans die het origineel ook kennen: ‘Das Lied von Guus Meeuwis ist so schön und eure Version ist auch so schön herzerwärmend’, schrijft iemand. Oftewel: 'Dat lied van Guus Meeuwis is zo mooi en jullie versie is ook mooi hartverwarmend'.