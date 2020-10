Gehavend PSV verliest met 2-1 van Vitesse, Roger Schmidt boos op scheidsrechter

vergroot

PSV heeft voor het eerst dit seizoen in de Eredivisie verloren. De Eindhovenaren verloren op een vrij kansloze wijze met 2-1 van Vitesse. PSV dacht in de 94ste minuut nog een penalty te krijgen, maar die werd na ingrijpen van de VAR toch niet gegeven. De nederlaag in Arnhem betekende het tweede verlies op rij voor het gehavende PSV, nadat afgelopen donderdag ook werd verloren van Granada in de Europa League. Wat ging er verder mis in Arnhem?

Gemis basisspelers pijnlijk blootgelegd

PSV miste in Arnhem vaste basisspelers Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario (corona) en Mario Götze (blessure). Ook Donyell Malen kon maar een half uur meespelen, omdat hij niet okselfris was. Dat bleek te veel van het goede, want PSV kwam op een korte fase na rust na totaal niet aan voetballen toe. De spelers die wel in het veld stonden, zouden natuurlijk ook van dit Vitesse moeten kunnen winnen, maar het is duidelijk dat het ontbreken van de vijf basisspelers een groot gemis was voor PSV.

PSV werd in de slotseconde van de wedstrijd een al dan niet terechte penalty onthouden. Scheidsrechter Bas Nijhuis floot voor een penalty, nadat Jorrit Hendrix naar de grond werd gewerkt. Maar de VAR riep Nijhuis naar het beeldscherm en hij draaide zijn beslissing terug. Tot ongenoegen van Roger Schmidt, die na afloop nog altijd boos was over het optreden van de scheidsrechter.

De trainer van PSV was na afloop nog niet afgekoeld:

Totaal geen diepgang

PSV was zondagmiddag in de eerste helft en grote delen van de tweede helft niet bij machte om de 5-mansverdediging van Vitesse in de problemen te brengen. Telkens als de Eindhovenaren aan de bal waren, was er te weinig beweging en vooral te weinig diepgang om echt gevaar te kunnen stichten. Zahavi, Madueke en Ihattaren kwamen telkens in de bal, waardoor het spel van PSV te voorspelbaar werd en de ploeg van Schmidt er niet in wist te slagen om gevaar te stichten.

Na rust kwam daar wat verandering in: het lukte PSV meer en meer om Vitesse onder druk te zetten en om tot kansen te komen. Mede hierdoor kwam PSV al snel na rust op gelijke hoogte, toen Olivier Boscagli een corner van Philipp Max wist binnen te koppen. Maar na die gelijkmaker was het grotendeels weer het verhaal van de eerste helft. PSV overtuigde geen moment en kwam niet veel later ook nog eens met 2-1 achter.

Verdediging piept en kraakt

Waar PSV zich dus aanvallend enigszins wist te herstellen van een slechte eerste helft, blijft de verdediging van de Eindhovenaren nog een zorgenkindje. Alleen Denzel Dumfries ontbrak van de vaste defensie van PSV, maar het leek wel alsof PSV met een compleet nieuwe verdediging speelde.

Jordan Teze was de verdediger die nog het meest in positieve zin opviel, maar zijn collega’s Boscagli en Mauro Junior (gelegenheidsrechtsback) maakten geen beste beurt in Arnhem. Vitesse wist vrij gemakkelijk tot kansen te komen en zeker bij de tweede goal van de thuisploeg werd er geen strobreed in de weg gelegd.

Met de huidige coronabesmettingen in het achterhoofd, lijkt er nu al een probleem blootgelegd te worden binnen de selectie van PSV: de breedte in de verdediging van de Eindhovenaren ontbreekt. Mauro Junior moest zondagmiddag noodgedwongen op wéér een andere positie spelen, ditmaal de rechtsbackpositie vanwege de afwezigheid van Dumfries. PSV heeft geen back-up en dat wordt nu al pijnlijk duidelijk.

Hopen op niet nog meer besmettingen

PSV kon door de coronagevallen binnen de club maar drie (!) veldspelers op de reservebank zetten in Arnhem. De nieuwe coronagevallen (Dumfries, Baumgartl, Piroe) hebben de afgelopen week nog grotendeels meegetraind. Het is te hopen voor de ploeg van Schmidt dat er niet nog meer besmettingen bijkomen, met het drukke schema als vooruitzicht. Er staan nog vier wedstrijden op het programma voor de komende 14 dagen. Te beginnen komende donderdag, als PSV op bezoek gaat bij Omonia Nicosia voor de Europa League.

Eran Zahavi over de vele coronabesmettingen binnen PSV: 'Bij elke testronde maak je je zorgen'

