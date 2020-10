Politie vindt verborgen ruimten met drugs in auto's

Foto: Politie. vergroot

Op de snelweg A4 bij Ossendrecht zijn zaterdagmiddag twee Belgische mannen gearresteerd. Niet alleen reden ze 160 kilometer per uur waar 100 is toegestaan, in hun auto werd een verboden ruimte verbonden waar vermoedelijk drugs in waren verstopt.

De auto, met Franse kentekenplaten, werd rond kwart over vijf door een motoragent aan de kant gezet. Bij de controle rees al snel het vermoeden dat er in de auto iets te verbergen was.

Het voertuig werd door een bergingsbedrijf naar het politiebureau gebracht, waar de verborgen ruimte werd gevonden. Daarin zaten enkele zakken met poeder. De politie denkt dat er diverse soorten drugs in zaten. Onderzoek moet dat nog uitwijzen. De inzittenden (22 en 20) uit het Belgische Lille zitten nog vast.

Cocaïne in Bergen op Zoom

Het was de tweede dag op rij dat de politie een verborgen ruimte ontdekte. Vrijdagmorgen rond halftwee kreeg de politiemeldkamer een melding dat enkele mensen aan de Pieter Breughelstraat in Bergen op Zoom drugs in een auto aan het verstoppen waren.

Op de Albert Cuijpstraat zagen agenten de bewuste auto welke staande werd gehouden. In het voertuig vonden de agenten zestien pakken van één kilogram cocaïne per stuk.

De 43-jarige bestuurster, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd aangehouden. Zij zit nog vast en wordt binnenkort voor de rechter-commissaris geleid.

