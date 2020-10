RKC pakt verdiend punt tegen Feyenoord

Sylla Sow in duel met Feyenoord-verdediger Bart Nieuwkoop vergroot

RKC heeft zondag verdiend gelijk gespeeld tegen kampioenskandidaat Feyenoord. Tweemaal kwam de thuisploeg op voorsprong maar toch moest het aan het einde genoegen nemen met een punt. Wat viel op in het Mandemakers Stadion in Waalwijk.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Doelpunten van Ngonge en John zorgde tweemaal voor een voorsprong voor RKC. De thuisploeg was niet bang de aanval te zoeken en wist verdedigend zijn mannetje te staan. Feyenoord had moeite om kansen te creëren en uiteindelijk valt dus te concluderen dat RKC verdiend een punt overhoudt aan de wedstrijd tegen de kampioenskandidaat.

Zure nasmaak

Op voorhand zal RKC-trainer Fred Grim getekend hebben voor een punt tegen Feyenoord. Achteraf zat er toch meer in voor de thuisploeg. Tien minuten voor tijd stond er nog een 2-1 tussenstand op het scorebord. RKC leek dus op weg naar drie punten maar uiteindelijk wist Haps zes minuten voor tijd nog de gelijkmaker te maken.

Toch kan RKC verder bouwen op deze wedstrijd. Verdedigend heeft RKC het beter voor elkaar, en ook aanvallend worden de kansen benut. Vooral Ahmed Touba is achterin een echte aanwinst voor de club uit Waalwijk. De verdediger die afgelopen zomer overkwam van Club Brugge is vooral fysiek sterk en durft de bal naar voren te spelen.

Eerste goal Ola John

Het was Ola John die RKC tien minuten voor tijd op voorsprong zette. De aanvaller kwam afgelopen transferperiode transfervrij over. De aanvaller is nog niet volledig wedstrijdfit en moet het doen met invalbeurten. Zondag liet de John zien wat hij in huis heeft. Hij was dreigend vanaf de flanken en beloonde zijn goede spel met een goal.

Het lijkt er dus op dat als John zijn oude niveau weer weet te pakken, RKC nog veel plezier aan hem gaat beleven. Voorlopig is het afwachten wanneer John daadwerkelijk klaar is voor 90 minuten. Misschien zit er woensdag in de bekerwedstrijd tegen Cambuur een basisplaats in.

Wachten op privacy instellingen...

Ongeslagen reeks

RKC is goed bezig. In de afgelopen acht dagen wist de club uit Waalwijk vijf punten te pakken. Al drie wedstrijden werd er niet verloren. Feyenoord dat onder Dick Advocaat nog niet verloor in de Eredivisie werd ook niet met de volle buit terug naar Rotterdam gestuurd, en dat is knap te noemen. Met vijf punten uit zes wedstrijden staat de ploeg van trainer Fred Grim op een verdienstelijke elfde plaats.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.