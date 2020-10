43 verstandelijk beperkte mensen kunnen week lang niet naar dagbesteding vanwege corona

Tientallen cliënten van zorginstelling Prisma kunnen voorlopig niet naar de dagbesteding in Waalwijk. Het activiteitencentrum aan de Taxandriaweg gaat zeker een week lang dicht vanwege coronabesmettingen onder personeel en cliënten.

Er zijn drie medewerkers, een stagiaire en twee cliënten besmet met het coronavirus. “Om verdere verspreiding te voorkomen gaat de dagbesteding op die locatie zeker een week dicht”, legt Leo Platschorre van Prisma uit. “Daarnaast gaan nog zes medewerkers preventief in quarantaine. We laten de voorziening reinigen en hopelijk kunnen we dan over een week weer open.”