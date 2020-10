De 15-jarige Celine wordt al dagen vermist, haar familie is ten einde raad

Celine van Es (15) wordt vermist (foto's: familie van Es). vergroot

De familie van de 15-jarige Celine van Es is radeloos. Het tienermeisje wordt sinds vrijdag vermist en sindsdien ontbreekt elk spoor. Haar familie doet er al dagen alles aan om haar te vinden, maar nog zonder succes.

Rebecca Seunis Geschreven door

"We zijn meteen van alles gaan doen. We hebben vriendinnen gebeld, hulpverlening ingeschakeld en we zijn zelf gaan zoeken. Maar er is geen enkel teken van leven", vertelt haar stiefvader.

Het 15-jarige meisje is vrijdagmiddag rond halfzes uur vanaf haar moeders adres in Berghem vertrokken voor een wandeling. Mogelijk is er nog een scooter gehoord, maar ze was daarna direct verdwenen. "Haar moeder is haar meteen gaan zoeken want ze had er een slecht gevoel over. Snel daarna hebben we de politie ingeschakeld."

Kwetsbaar

De familie moet nu al de derde avond en nacht van onzekerheid in. "Ze is nog nooit weggelopen. Maar het is een kwetsbaar meisje en we maken ons heel veel zorgen."

Omdat de familie veel over de vermissing op Facebook deelt, was er zaterdag een op het eerste gezicht bruikbare tip binnengekomen. Celine zou in Eindhoven gezien zijn. Toch heeft de politie haar daar niet kunnen vinden. Of ze in Eindhoven verblijft, is dus niet zeker. "We tasten in het duister. We hopen echt op meer tips."

Signalement

Celine droeg toen ze voor het laatst gezien is een opvallende zwart-witte legging met camouflageprint. Ze draagt een zwart jack met een goudkleurige band op borsthoogte. De binnenkant van de capuchon is ook goudkleurig. Verder is Celine slank en klein: zo'n 1.55 meter. Ze heeft lang blond haar dat ze vaak in een knot draagt.

