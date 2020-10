Strengere controles op vuurwerk in de grensstreek

De politie gaat in de grensstreek strenger controleren op vuurwerk. De komende tijd zullen agenten auto's steekproefsgewijs langs de kant zetten. Dat zegt Ruud Verkuijlen, programmamanager Geweld tegen Politieambtenaren, maandag in De Telegraaf.

'Bijzondere jaarwisseling'

"Je mag tot 25 kilo per persoon invoeren, als dat vuurwerk ook in Nederland legaal is. Maar dat wil niet zeggen dat je 100 kilo mag meenemen als je met vier man in een auto zit", aldus Verkuijlen "We hopen mensen te ontmoedigen om dat te doen en om die reden gaan we steekproefsgewijs controles houden. Dat betekent: mensen langs de kant zetten en controleren of ze vuurwerk hebben meegenomen."