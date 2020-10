Auto ramt muur in Eindhoven: 12 lachgastanks gevonden

Flinke schade aan de auto (foto: politie Eindhoven/Facebook). vergroot

In een auto die zondag rond middernacht in Eindhoven tegen een muur is gereden, zijn twaalf lachgastanks gevonden. Dat meldt de politie.

Een getuige hoorde een harde klap en belde de politie. Bij de auto stuitte de politie op twee mensen aan uit die op eigen kracht uit de wagen waren geklommen.

De auto was op de Bezuidenhoutseweg uit de bocht gevlogen en tegen een muur gereden. De schade aan de auto is enorm, zo is te zien op een foto van de politie.

De lachgastanks zijn in beslag genomen. De 22-jarige bestuurder uit Nuenen is zijn rijbewijs tijdelijk kwijt. De bijrijder heeft vermoedelijk zijn schouder gebroken.

De lachgastanks die in de auto lagen (foto: politie Eindhoven/Facebook).

