Auto belandt in sloot in Rosmalen

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Een auto is maandagmorgen in een sloot naast het Laaghemaal in Rosmalen beland. De bestuurster was in de bocht de macht over het stuur verloren.

De onfortuinlijke bestuurster kon met behulp van enkele omstanders uit haar auto komen. Ze raakte niet gewond en hield alleen een nat pak over aan het ongeluk. Familieleden haalden de vrouw op en brachten haar naar huis.

De auto is door een bergingsbedrijf uit het water gehaald.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.