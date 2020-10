Schietpartij bij Albert Heijn in Tilburg: politie deelt bewakingsbeelden

Een raam sneuvelde bij de schietpartij. Foto: Johan Brekelmans/SQ Vision vergroot

De politie heeft bewakingsbeelden gedeeld van een schietpartij begin augustus bij de Albert Heijn aan de Umberstraat in Tilburg. Op de beelden is te zien hoe twee auto’s, vermoedelijk met de verdachten erin, wegscheuren nadat de schoten werden gelost. Eerder werd er al een 30-jarige Tilburger opgepakt in de zaak. Toch heeft de politie nog een heleboel vragen over de schietpartij.

De schietpartij vond plaats op donderdagavond 6 augustus rond tien voor halfacht. Bij de alarmcentrale kwamen rond die tijd meerdere telefoontjes binnen over schoten bij de supermarkt. Mensen hoorden eerst geschreeuw en geruzie en vervolgens werd er geschoten. Er werd onder meer een ruit geraakt door de kogels.

Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie tussen drie getinte mannen een blanke man, zegt de politie later. Die 30-jarige Tilburger was in zijn eentje en loste de schoten. Vermoedelijk zijn de andere drie verdachten weggereden in een blauwe Volkswagen Golf en een zilverkleurige Volkswagen Polo.

Na de schietpartij werd de 30-jarige Tilburger thuis aangehouden in de wijk Wandelbos. De rechercheurs kwamen via een bloedspoor bij dit adres uit.

Op beelden van beveiligingscamera's is te zien hoe de twee auto's met hoge snelheid wegrijden van de plek waar werd geschoten. Later komt de zilverkleurige Polo ook nog voorbij een tankstation aan de Baden Powelllaan. De politie is op zoek naar mensen die mogelijk meer weten over de twee auto's of denken de eigenaars te kennen.

Ook is de politie nog steeds op zoek naar het zilverkleurige pistool waarmee is geschoten. Wie meer weet wordt door de politie verzocht (anoniem) contact op te nemen.

