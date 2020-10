Maarten van der Hoeven (25) uit Breda vermist sinds vrijdagavond

De 25-jarige Maarten van der Hoeven uit Breda wordt vermist sinds vrijdagavond. Zijn moeder heeft hem die avond rond halftien voor het laatst gezien. Dat gebeurde op zijn slaapkamer.

Zijn moeder heeft hem om half één nog een appbericht gestuurd, maar het bericht is nooit bij Maarten aangekomen. De telefoon van Maarten is uitgeschakeld. Maarten is slechtziend en heeft beperkingen.