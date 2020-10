Tesla verdwijnt waarschijnlijk uit Tilburg: modellen X en S zijn te duur

De Tesla-fabriek in Tilburg (Foto: Agnes van der Straaten). vergroot

De kans is groot dat elektrische autofabrikant Tesla verdwijnt uit Tilburg. In een motie vraagt de partij Lokaal Tilburg vanavond in de gemeenteraad of B en W er alles aan willen doen om Tesla voor de stad te behouden. Ze baseren hun vrees op een verhaal in het Financieel Dagblad.

In de Teslafabriek in Tilburg worden nu alleen nog de grotere Tesla S en X in elkaar gezet. Die komen met de boot vanuit Amerika onze kant op. Over ruim een jaar komt er een Teslafabriek in Berlijn die de hele Europese markt gaat bedienen volgens Teslatopman Elon Musk. Dan zou Tilburg niet meer nodig zijn.

Te duur

Volgens ingewijden gaat het goed met de verkoop van de Tesla-auto’s, maar worden de modellen X en S minder verkocht omdat ze simpelweg te duur zijn. Volgend jaar gaat de bijtelling voor dit soort auto’s naar twaalf procent. Bovendien komen er ook steeds meer concurrerende modellen van andere automerken op de markt.

De goedkopere Tesla model 3 heeft de fabriek in Tilburg helemaal niet meer nodig. Deze komt aan in de haven van Antwerpen en is al helemaal compleet. Dus de fabriek in Tilburg speelt daarin geen rol meer.

Omscholen

Ook de FNV maakt zich zorgen over de werkgelegenheid bij Tesla in Tilburg. In een brief die vorige week is gestuurd naar Tesla Tilburg vraagt de vakbond zich af of het omscholen van werknemers al begonnen is. Volgens de FNV zou taalles al heel wat meer kans op de arbeidsmarkt bieden.

In de fabriek in Tilburg werken veel Polen en Roemenen. Ze zijn intern opgeleid door Tesla. Er is een kans dat deze werknemers straks gemakkelijk aan het werk kunnen in de nieuwe fabriek in Berlijn.

Tesla is niet voor commentaar bereikbaar. Ook de FNV heeft nog niets gehoord van de autofabrikant. De gemeente Tilburg zei eerder deze week nog niets gehoord te hebben van de autofabrikant.

