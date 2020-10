Historische nederlaag tegen Ajax: zo kan FC Den Bosch profiteren van het gezichtsverlies voor VVV

Treurnis in de dug-out van VVV na de monsternederlaag zaterdag (foto: ANP / Olaf Kraak) vergroot

Na de historische nederlaag van VVV-Venlo tegen Ajax (0-13) mogen dinsdagavond de spelers van FC Den Bosch het proberen tegen de Limburgers in de eerste ronde van het bekertoernooi. Hoe werkt zo'n enorme score door in de hoofden van de spelers? We vroegen sportpsycholoog Joost Pluijm of dit een eitje wordt voor Den Bosch.

Dat hangt natuurlijk helemaal af van hoe VVV-Venlo met de historische nederlaag omgaat, begint de sportpsycholoog in het programma WAKKER! op Omroep Brabant radio. Een advies voor FC Den Bosch heeft hij zeker. "Analyseer de lichaamstaal van de spelers van VVV bijvoorbeeld op het moment dat Ajax de 0-10 maakt. Wie staat er te schreeuwen, wie geeft er af op een teamgenoot? Maar ook: wie wordt er juist stil en gaat twijfelen?"

"Je wilt het prestatieverlies van de tegenstander zo groot mogelijk maken door in te spelen op hun twijfel", legt Joost uit. Dit door juist die twijfelende spelers extra onder druk zetten. "Natuurlijk helpt het daarbij wanneer je als Den Bosch vanavond snel op voorsprong komt", gaat hij verder. "Dan slaat de twijfel bij VVV misschien nog wat extra toe."

"Zij hebben nu vrij snel de kans zich te revancheren."

Voor de spelers van VVV hoopt Joost dat zij 'de kunst van het vergeten goed beheersen'. "Zij hebben nu vrij snel de kans om zich te revancheren", legt hij uit. "Dat is lekker. Was hun eerste wedstrijd pas komend weekend geweest dan hadden ze te veel tijd gehad om te denken. Te malen, misschien wel. Dat maakt het allemaal nog lastiger."

Volgens de sportpsycholoog heeft het niet zoveel zin voor FC Den Bosch om het vuurtje voor de wedstrijd bijvoorbeeld via social media nog wat op te stoken. "Ik denk dat VVV daar wel op is voorbereid", geeft hij aan. Daarbij heeft de club volgens hem op dit vlak al tijdens de wedstrijd tegen Ajax laten zien over de nodige zelfspot te beschikken. Dit bijvoorbeeld met het bericht dat de club in de 87e minuut de wereld in slingerde: 'We hebben een record te pakken'.

Alles bij elkaar genomen is de sportpsycholoog heel benieuwd naar de wedstrijd van dinsdagavond. Een wedstrijd waarin de psychologische factor meer dan ooit doorslaggevend kan zijn. Nemen de spelers van FC Den Bosch het te gemakkelijk op? Hebben de Venlonaren het gevoel: dit komt nooit meer goed? Of zijn zij er juist op gebrand om te laten zien dat ze het wél kunnen.

VVV put hoop uit statistieken

In Venlo putten ze in elk geval al hoop uit de statistieken. "Als we terug de geschiedenisboeken in duiken zien we dat VVV van de 32 thuisduels tegen FC Den Bosch er 19 heeft gewonnen en 6 keer gelijk heeft gespeeld. Deze statistieken zijn dus in het voordeel van de geelzwarten", lezen we op de website van de Venlonaren.

Naast FC Den Bosch komt dinsdagavond ook TOP Oss in actie in de eerste ronde van het bekertoernooi: uit tegen SC Heerenveen. Maandagavond werden NAC Breda en Helmond Sport al uitgeschakeld. NAC verloor uit in Deventer met 6-0 van Go Ahead Eagles. Helmond Sport redde het in Rotterdam niet tegen Excelsior: 2-0.

