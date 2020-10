D66-fractieleider Rob Jetten besmet met coronavirus

Rob Jetten in de Tweede Kamer (foto: Bart Maat/ANP). vergroot

Rob Jetten, de fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, is positief getest op het coronavirus. Hij heeft milde klachten, meldt hij op Twitter. De politicus uit Uden zit in thuisquarantaine. Omdat hij zich verder niet ziek voelt, werkt hij vanuit huis gewoon door.

In een videoboodschap op Twitter zegt Jetten dat hij de afgelopen week langer dan een kwartier in de buurt is geweest van iemand die besmet bleek te zijn met het virus. Jetten werd onder meer door een melding van de CoronaMelder-app op de hoogte gebracht.

Verder geeft Jetten aan dat hij geschrokken is van de positieve testuitslag. In de videoboodschap doet hij ook een oproep aan iedereen om zich aan de coronaregels te houden.

Een woordvoerder laat weten dat Jetten de afgelopen dagen niet in contact is geweest met partijgenoten of anderen in de Tweede Kamer. D66 houdt de meeste vergaderingen momenteel digitaal. Bovendien was het vorige week herfstreces. "Een geluk bij een ongeluk", aldus de zegsman.

