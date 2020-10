Sluw of slim? Politie verstopt flitsapparaat tussen berg herfstbladeren

Na het lezen van dit bericht let je waarschijnlijk extra goed op je snelheid als je voorbij een bladkorf rijdt. Daar kan zomaar flitsapparatuur van de politie in verstopt zitten.

Op deze manier hield de politie maandag een radarcontrole op de Sondervick in Veldhoven. Tussen een en drie uur ’s middags werden 840 passanten gecontroleerd op hun snelheid. 56 keer werd te hard gereden. De hoogst gemeten snelheid was 79 kilometer per uur, waar maximaal 50 is toegestaan.