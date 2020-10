PSV in de Europa League tegen flink gerenoveerd vreemdelingenlegioen van Omonia Nicosia

PSV's tegenstander: Omonia Nicosia (foto: ANP). vergroot

Voor het eerst sinds jaren weer eens landskampioen, op een haar na de Champions League mislopen en een compleet gerenoveerde spelersgroep. PSV treft met Omonia Nicosia een opvallende tegenstander. Wat kan PSV verwachten? Een profiel van de huidige nummer vier van de Cypriotische Eredivisie.

Met twaalf vertrokken spelers en vijftien nieuwe spelers is het Omonia Nicosia van vorig seizoen op geen enkele manier te vergelijken met het Omonia Nicosia van dit seizoen. En dat valt ook op als je kijkt naar de huidige competitiestand. Kampioen Omonia staat na zeven speelrondes op een teleurstellende vierde plaats. Ze zijn weliswaar nog ongeslagen, maar speelde al wel driemaal gelijk en ook in de Europa League moesten ze de punten delen met PAOK (1-1).

De gerenoveerde selectie is een internationaal gezelschap. We tellen vijftien verschillende nationaliteiten in de selectie van Omonia. Van spelers uit Cyprus en Frankrijk, tot aan een Ghanese en een Costa Ricaanse speler: ze komen uit alle hoeken van de wereld. En dan komt de trainer ook nog eens uit Noorwegen.

Net geen Champions League

Het scheelde niet veel, of Omonia Nicosia had helemaal niet tegen PSV gespeeld. De kampioen van Cyprus plaatst zich namelijk voor de eerste kwalificatieronde in de Champions League. Een lange weg van vier voorrondes richting het hoofdtoernooi, maar Omonia kwam dicht bij dat doel. Olympiakos Piraeus, de club die Armindo Bruma dit seizoen huurt van PSV, was in de laatste ronde in een tweeluik te sterk voor de Cyprioten (2-0).

De 33-jarige Fransman Éric Bauthéac is dit seizoen de belangrijkste speler van Omonia Nicosia. De aanvallende middenvelder speelde een aantal jaren geleden nog in de Franse Ligue 1 (172 wedstrijden) voor onder meer OGC Nice en LOSC Lille.

In de zomer van 2019 streek hij neer in de Cypriotische competitie. Waar hij vorig seizoen maar tot vier doelpunten kwam, staat de teller nu al op evenzoveel treffers na vijf wedstrijden. Ook was Bauthéac trefzeker in het eerste groepsduel in de Europa League tegen PAOK. Een speler om in de gaten te houden voor de PSV-defensie.

Cypriotische grootmacht

Omonia werd afgelopen seizoen dus eindelijk weer kampioen van Cyprus. In 2010 was de aankomende tegenstander voor het laatst de beste van het land. De titel van afgelopen seizoen was extra mooi voor de fans, omdat aartsrivaal APOEL werd verslagen na een jarenlange dominantie van zeven kampioenschappen op rij. In een grijs ver verleden (tot aan 1948) waren Omonia en APOEL één club. Omonia splitste zich vanwege politieke redenen af van APOEL en werd ook succesvol, net als de grootste rivaal.

In totaal is Omonia nu 21 keer landskampioen geworden. Het won ook nog eens veertien keer de beker en dus kan met recht gesproken worden van een Cypriotische grootmacht. Het duurt nog wel even voordat Omonia aartsrivaal APOEL kan achterhalen qua aantal titels, want die club werd tot op heden maar liefst 28 keer landskampioen.

PSV speelt donderdagavond om 21.00 uur het duel met Omonia Nicosia.

