Helft Eredvisieclubs 'in serieuze problemen' als competitie wordt stilgelegd

De helft van de Eredivisieclubs komt 'in serieuze problemen' als de competitie opnieuw stil komt te liggen door corona. Dat zegt de Brabantse sportmarketeer Bob van Oosterhout. "Iedereen dacht: dit duurt een paar weken en dan kunnen we coronaproof weer verder. Daar lijkt het niet op. Spelers, maar zeker ook fans en sponsors, iedereen snakt naar duidelijkheid en perspectief.”

Het aantal coronagevallen in het betaald voetbal neemt toe, Van Oosterhout vindt dat clubs in de spiegel moeten kijken. “Het toont met terugwerkende kracht aan dat het kabinet eigenlijk een opportunistische beslissing heeft genomen om het betaald voetbal in stand te houden", stelt Van Oosterhout, die als eigenaar van het Eindhovense sportmarketingbureau Triple Double veel zaken doet met voetbalclubs. Hij proeft dat er bij fans en sponsors een gevoel aan het ontstaan is dat het op deze manier allemaal niet meer hoeft en dat de loyaliteit afneemt.

"Je mag dit niet meer bagatelliseren."

Net als Van Oosterhout, houdt ook arts Cees-Rein van den Hoogenband rekening met het scenario dat de voetbalcompetitie wordt gestaakt als de situatie rondom corona niet verbetert. "Ik ben een voetballiefhebber en zou het vreselijk vinden als het stopt, maar iedereen moet zijn verstand gebruiken. Je mag dit niet meer bagatelliseren", zegt de oud-clubarts van PSV. Van den Hoogenband is nuchter over een eventuele voetbalstop. "Steeds moet je afwegen welke maatregelen nodig zijn." Een advies wil hij niet geven. De situatie rond Willem II-speler Kabangu, die zelfs op de intensive care heeft gelegen met corona, ziet Van den Hoogenband als een wake up-call.

KNVB-regels

De KNVB probeert de competitie draaiende te houden door waar mogelijk maatwerk te leveren. Tegelijk vindt de voetbalbond dat er gespeeld kan worden als een betaaldvoetbalclub dertien spelers en een keeper heeft. Individuele coronagevallen, ook als ze elkaar opvolgen zoals bij PSV, hebben geen invloed op het doorgaan van de wedstrijden. Uitstel kan er komen als er sprake is van een acute corona-uitbraak bij een club, zoals recent bij RKC, NAC, FC Den Bosch en TOP Oss toen er na een test een groot aantal positieve spelers waren. In dit soort gevallen heeft de GGD een stem in overleg met de club en de KNVB.

NAC als voorbeeld

Het coronavirus kreeg de club uit Breda in oktober in zijn greep. Vóór de topper tegen De Graafschap, die op 9 oktober gespeeld had moeten worden, bleken zes spelers positief. De wedstrijd ging niet door.

In de eerstvolgende wedstrijd tegen SC Cambuur, die vanwege corona een paar dagen werd uitgesteld, ging het vervolgens mis. De Bredanaars, nog altijd geteisterd door corona, verloren met 4-0 en verspeelden de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie. Inmiddels staat de club vierde. In de beker ging NAC maandag kansloos onderuit tegen Go Ahead Eagles, 6-0. Ook in deze laatste wedstrijd miste NAC om uiteenlopende redenen, waaronder het coronavirus, een groot aantal vaste krachten.

PSV miste zondag in Arnhem tegen Vitesse maar liefst zes spelers vanwege positieve testuitslagen. En ook dat had meteen zijn weerslag op het veld. Vitesse versloeg de Eindhovenaren met 2-1. De Arnhemmers bezorgden PSV hiermee de eerste nederlaag van het seizoen in de Eredivisie.

'Coronagevallen bij clubs funest voor andere sporten'

Van Oosterhout, die ook eigenaar is van basketbalclub Heroes Den Bosch, maakt zich door de situatie in het betaald voetbal ook grote zorgen over de andere sporten die stilliggen. Hij verwacht niet dat het kabinet gaat besluiten dat die binnenkort weer mogen beginnen. "De coronagevallen in het voetbal zijn funest voor veel andere sporten."

