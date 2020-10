Aantal coronabesmettingen in Brabant stijgt met 1681

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

De afgelopen 24 uur zijn er 1681 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd in Brabant. Dat zijn er 548 minder dan een dag eerder, toen er 2225 besmettingen werden gemeld. Dat aantal is een dag later bijgesteld naar 2229.

Landelijk steeg het aantal besmettingen met 10.315. Een dag eerder waren dat er 10.346. Het aantal nieuwe coronagevallen lijkt zich dus iets te stabiliseren. Dit blijkt uit de cijfers die het RIVM dinsdag publiceerde.

In de afgelopen week zijn 329 sterfgevallen door het coronavirus gemeld. Van hen zijn 198 in de afgelopen week overleden. Bij de anderen gaat het om sterfgevallen van langer geleden, die met wat vertraging zijn doorgegeven. Vorige week meldde het RIVM 185 corona-sterfgevallen en de week daarvoor 150.

Brabantse ziekenhuizen

Eerder op de dag bracht het Regionaal Overleg Acute Zorg cijfers naar buiten over de Brabantse ziekenhuizen. Daar zijn het afgelopen etmaal 53 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er veertien meer dan een dag eerder. In totaal liggen er nu 414 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie, van wie 82 op de intensive care.

Negen coronapatiënten zijn overleden, vijf minder dan een dag eerder. Veertig coronapatiënten zijn uit het ziekenhuis ontslagen en twee patiënten zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Dit blijkt allemaal uit het dashboard van het Regionaal Overleg Acute Zorg, dat dagelijks wordt bijgewerkt.

