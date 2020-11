Linda bracht in coronatijd soep naar zieke mensen en daarom moet zij Brabander van het Jaar worden

Linda bracht in coronatijd gratis soep naar zieke mensen vergroot

Linda Oerlemans uit Tilburg had wat soep over en vroeg op Facebook wie ze daar blij mee kon maken. Daar kwamen zoveel reacties op dat Linda het project ONS Soepje opzette. Tijdens de eerste coronagolf bracht ze met een team van vrijwilligers dagelijks zo'n 250 gratis bakjes soep naar mensen die ziek waren, tot de risicogroep behoorden of bijvoorbeeld in de zorg werkten. Daarom is Linda genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar.

Imke van de Laar Geschreven door

Een grote pan vol verse tomatensoep staat te borrelen op het fornuis. Die soep zal bij tientallen mensen bezorgd gaan worden. Linda: "Bij mensen die geen boodschappen kunnen doen omdat ze ziek zijn. Maar ook bij mensen die het niet meer kunnen betalen."

Het project begon klein. Twee collega's van Linda waren ziek en daarom maakte ze een pan kippensoep voor hen. Wat ze over had bood ze aan op Facebook. Linda: "Daar reageerden maar liefst 25 mensen op. Toen dacht ik, hier moet ik iets mee gaan doen."

Bekijk hier hoe Linda en de vrijwilligers mensen blij maken met een bakje soep:

Wachten op privacy instellingen...

Het project ONS Soepje groeide razend snel. Linda: "Via een vrijwilligersorganisatie voor studenten had ik al snel mensen gevonden die de soep rond wilden brengen. We mochten de keuken van wijkcentrum Koningshaven gebruiken. Van supermarkten en vanuit de horeca kregen we veel gratis producten. Dat vind ik het allermooiste. Dat iedereen opstond en kwam helpen."

Armoede en eenzaamheid

Iedere dag gingen er vrijwilligers met zo'n 250 bakjes soep op pad. Linda was er zeven dagen per week mee bezig. "Het was een enorme klus en ik werd enorm geraakt door de armoede en eenzaamheid van sommige mensen. Zo kwam ik aan de deur bij een mevrouw die net haar man verloren had. Ze had de hele dag nog niets gegeten, voelde zich eenzaam en moest huilen toen we eten brachten. Dan pink ik ook een traantje weg. Die mensen, daar doe je het voor.”

Andere genomineerden

Wil je ook de andere genomineerden leren kennen? Hou onze website in de gaten of kijk op tv naar Brabant Nieuws. Daarin is van maandag 16 t/m vrijdag 27 november iedere werkdag een van de genomineerden te zien.

Stemmen

Heb je een favoriet? Stemmen kan op Brabandervanhetjaar.nl. De stembus is geopend van 27 november tot en met 11 december. Je vindt daar dan ook een overzicht van alle genomineerden.

Op tweede kerstdag zie je in een speciaal programma op Omroep Brabant TV wie de Brabander van het Jaar 2020 is geworden. Daarin worden uiteraard ook de zorghelden uitgebreid in het zonnetje gezet.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.