Auto met twee vrouwen opzettelijk van de weg gedrukt in Helmond, man opgepakt

De Europaweg in Helmond (beeld: Google Streetview). vergroot

Een 26-jarige automobilist uit Geldrop is dinsdag opgepakt, omdat hij maandagmiddag opzettelijk een auto van de weg had gedrukt op de Europaweg in Helmond. De verdachte reed met hoge snelheid in op de auto waarin twee vrouwen zaten.

De auto van de slachtoffers begon te tollen, belandde in de berm en botste tegen een lantaarnpaal. Een van de vrouwen raakte lichtgewond.

Het gaat mogelijk om een incident in de relationele sfeer. De man wordt verdacht van poging tot doodslag, dan wel moord.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.