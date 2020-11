Siem (19) werkt al 7 jaar op de kinderboerderij en daarom moet hij Brabander van het Jaar worden

Siem tussen de dieren op kinderboerderij Wolfslaar in Breda vergroot

Jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt zeker voor Siem Bartels uit Breda. Al vanaf dat hij twaalf jaar oud is, is hij vrijwilliger bij kinderboerderij Wolfslaar in Breda. Daarom is Siem genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar.

Siem is inmiddels negentien, maar nog steeds is hij ieder weekend op de kinderboerderij te vinden. Zijn vrijwilligerswerk is ontstaan uit dierenliefde. Siem: "Ik hou heel erg van dieren. Toen ik elf was heb ik gevraagd of ik hier mocht werken, maar toen vonden ze me nog iets te jong. Vanaf mijn twaalfde mocht het gelukkig wel."

Siem is nooit meer weggegaan. Niets is hem te gek. Zo maakt hij de hokken schoon, geeft ze af en toe een likje verf en houdt hij de tuin en de heggen netjes bij. Want Siem heeft een opleiding tot hovenier gevolgd. Maar het liefst is hij met de verzorging van de dieren bezig.

Weer of geen weer

Weer of geen weer, Siem is er altijd. Op de kinderboerderij zijn ze dan ook erg blij met de hulp van Siem. Medewerker Tessa Struijk legt uit: "In het weekend zijn we afhankelijk van vrijwilligers. Als je dan een vrijwilliger zoals Siem hebt, zijn we extra blij. Hij is echt een aanwinst."

