Mannen ontkennen brandstichting in huis van Arie den Dekker

Zou vandaag duidelijk worden wie er verantwoordelijk waren voor de brandstichting van het huis van Arie den Dekker? Dat was de grote vraag tijdens de eerste zittingsdag van twee mannen die voor de rechter stonden voor tal van (pogingen tot) brandstichtingen in de regio Oss.

De twee zaten met nog een andere verdachte in de zomer van 2018 in een vakantiehuisje. Van daaruit gingen zij in wisselende samenstelling op pad om branden en explosies te veroorzaken bij huizen en auto's, met name in Oss en omgeving.

Arie den Dekker overleed eind juli nadat hij zichzelf in brand had gestoken voor het gemeentehuis in Oss. Den Dekker zat eerder in een getuigenbeschermingsprogramma en was al jarenlang in conflict met de gemeente.

Problemen

De problemen begonnen voor Den Dekker toen hij in juni 2018 aan de politie had verteld dat hij schoten had gehoord bij het woonwagenkamp vlakbij zijn huis, waar Peter Netten werd geliquideerd. Omdat hij had verteld wat hij had gezien, werd hij het doelwit van criminelen.

Den Dekkers huis werd in brand gestoken, waarbij twee van zijn geliefde honden omkwamen. Zelf wist hij dit maar ternauwernood te overleven. De gemeente Oss vond de situatie gevaarlijk en besloot daarop dat Den Dekker geen ander huis zou krijgen in Oss. Er kwam wel een getuigenbeschermingsprogramma, maar dat hield Arie niet vol. Het programma stopte en Arie voelde zich in de steek gelaten en probeerde vergeefs verhaal te halen bij de gemeente.

Dinsdag stonden de twee verdachten Nicky P. en Dumitru M. terecht voor brandstichtingen in het huis van Den Dekker en op andere locaties.

"Ik heb er niks mee te maken"

Het OM kwam nog niet tot een eis voor de verdachten, maar het was wel de eerste keer dat Nicky P. antwoorden gaf. Eerder beriep hij zich nog op zijn zwijgrecht, maar daar kwam in de rechtbank een einde aan. "Ik heb te lang gezwegen. Dat is misschien ook mijn fout geweest. Ik weet er allemaal niks van. Ik heb er niks mee te maken."

P. zou betrokken zijn bij de voorbereiding van de aanslagen. De politie heeft een gesprek vastgelegd waarin P. en Van der Z. het hebben over jerrycans. Waarschijnlijk om brand te stichten in het huis van Den Dekker. "Ik verhuur auto's. Wie zegt dat het over brandstichting gaat? Je hebt jerrycans toch ook nodig om benzine te vullen."

Medeverdachte M. was minder spraakzaam. De Roemeen zweeg of zei dat hij van niks wist.

Aparte rechtszaak

De derde verdachte, Dennie van der Z., krijgt in november een aparte rechtszaak. Hij wordt door justitie niet alleen gezien als de 'aannemer en uitvoerder' van alle aanslagen op auto's en woonhuizen in Oss en Eindhoven, maar ook als de moordenaar van Henk Baum. Deze autosloper uit Nistelrode werd in maart 2018 in zijn auto doodgeschoten onder een viaduct in Schaijk.

