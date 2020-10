GGD: computerstoring oorzaak sterke stijging coronabesmettingen in Brabant

De plotselinge sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in Brabant van het afgelopen weekend komt vooral door een landelijke storing in het computersysteem. Dat meldt de GGD dinsdag.

Volgens een woordvoerder is de storing inmiddels opgelost. Het bijwerken van de invoer van gegevens levert een extra stijging op in het dagoverzicht van de besmettingen in Brabant.

Afvlakking stijging

De positieve besmettingscijfers zijn in heel Brabant de afgelopen week opgelopen, aldus de GGD. “Vorige week schommelden besmettingspercentages rond de 15 procent. Nu zien we dat dit percentage in onze eigen teststraten oploopt naar 20 procent in de afgelopen week. Daarnaast wordt ook steeds meer buiten de GGD-teststraten getest. Er is overigens sprake van een afvlakking van de snelheid van de stijging.”