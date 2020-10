19 uur live: persmoment van premier Rutte over de coronacrisis

Premier Mark Rutte tijdens een eerdere persconferentie. (Foto: ANP) vergroot

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid houden rond 19.00 uur een kort persmoment over de coronamaatregelen. De verwachting is dat ze geen nieuwe regels zullen aankondigen, omdat het te vroeg is om te zeggen of de bestaande maatregelen effectief zijn.

Kijk hier naar de livestream:

