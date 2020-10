Wethouder verrast door hoge plaats op CDA-lijst: ‘Nummer drie had ik niet durven dromen’

Inge van Dijk. vergroot

Inge van Dijk, voorzitter van het CDA in Brabant en wethouder in de gemeente Gemert-Bakel, staat op plek drie van de kandidatenlijst voor het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen. Een verrassende keus, ook voor Van Dijk zelf. “Als ik bij de eerste twaalf had gezeten, had ik het al fantastisch gevonden. Nummer drie had ik echt niet durven dromen.”

Een ‘rising star’ zou ze zichzelf niet willen noemen, maar ze vindt wel dat ze op een ‘ongekend hoge positie’ is binnengekomen. Waarom wil ze na negentien jaar in de lokale en regionale politiek nu toch naar Den Haag? “Corona is daar wel een reden voor geweest. Gemert-Bakel is natuurlijk hard geraakt en ik werd gebeld door sportverenigingen, ondernemers, er was paniek. Ik dacht: ik voel me hartstikke verantwoordelijk maar ik bén eigenlijk niet verantwoordelijk. Want ik voer alleen maar uit met wat landelijk over ons heen wordt gestrooid.”

Daar wil ze graag verandering in brengen. “Ik wil ook meewerken en meedenken. Met twee poten in de klei, ook als het heel moeilijk is.” Want met moeilijke situaties heeft ze ervaring. Ze kreeg bij het CDA veel voor haar kiezen. Door de keuze te maken voor de boeren in de achterban, blies ze de coalitie in de provincie op en zorgde ze ervoor dat Forum voor Democratie in het provinciebestuur.

Van Dijk denkt dat ze ondanks die moeilijke situatie klaar is voor Den Haag: “We hebben ingegrepen. We hebben gezorgd dat er een oplossing kwam en dat er nu wel weer bestuurlijke rust is in Brabant. Het was een verschrikkelijke periode maar op het moment dat de tent in de fik staat, moet je kunnen handelen en dat hebben we gedaan.”

Ze is niet bang dat haar carrière in Den Haag van korte duur is: “Ik heb natuurlijk geen glazen bol. Maar ik ben twintig jaar geleden in de politiek gestapt en ik draai nog steeds mee. Soms heb je succes en soms doet het heel veel pijn. Maar volgens mij is dat inherent aan de politiek en zul je overeind moeten blijven staan. Het is een enorme verantwoordelijkheid maar ook een enorme eer.”

