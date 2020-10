Corona zet een dikke streep door zonnige toekomst én jubileum van de Mini Efteling

Tristan is één van de parkmanagers. vergroot

Het had groots moeten worden, met misschien wel een reünie voor alle medewerkers die ooit bij de Mini Efteling in Nieuwkuijk betrokken waren. Maar door de corona-uitbraak in het voorjaar, kon het 35-jarige jubileum van de Mini Efteling in Nieuwkuijk niet worden gevierd.

Het kleine attractiepark openen voor het publiek was ook al moeilijk. “We zijn heel even open geweest, maar nu zit alles weer op slot”, vertelt Tristan, één van de parkmanagers. Hij kan ook geen garantie geven dat het park in zijn huidige opzet blijft bestaan. "Het is gewoon onduidelijk momenteel."

Niet alleen horeca- en evenementenbedrijven hebben last van de coronacrisis, de kleine Mini Efteling in Nieuwkuijk heeft er ook last van. De vrijwilligersorganisatie, die met veel passie het park achter een woning in Nieuwkuijk heeft aangelegd en onderhouden is fors geraakt door de pandemie. Holle Bolle Gijs is stil, het spookslot is doods en de rode schoentjes dansen ook niet meer én misschien gaan ze nooit meer dansen.

"Hoe we verder gaan, of we verder gaan"

Het contrast met tien tot vijftien jaar geleden, toen de Mini Efteling nog volop bezoekers wist te trekken en bekende Nederlanders de ene na de andere nagebouwde attractie openden, is enorm. Het jaar 2020 is een stil jaar geworden. “En dat net op een moment dat de oprichters van de Mini Efteling afscheid hadden genomen van hun geesteskind. Twee medewerkers en ik waren juist aan het praten hoe we verder gaan en of we verder gaan en wat de mogelijkheden zijn”, vertelt Tristan.

De Mini Efteling kan het overigens goed vinden met grote broer De Efteling. “De Langnek die wij hebben staan is geschonken door De Efteling. Het was een model dat werd ingezet voor promotie. En vrij recent is het webcare-team van De Efteling kennis komen maken. Ja, contact is er, en zoals in elke relatie soms wat inniger en dan weer wat afstandelijker.”

De coronacrisis raakt ook het kleine wereldje van de Mini Efteling. De geit van de buren, die op eenzame hoogte op zijn klimrek staat te staan, is voorlopig de enige bezoeker die ongestoord over de schutting naar Holle Bolle Gijs kan kijken. De populaire kreet ‘papier hier’ krijgt de geit niet te horen, de stroom is uitgeschakeld dus Gijs is ook al monddood.

