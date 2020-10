Twee vakantiehuisjes uitgebrand op Bospark de Bikkels in Vlierden

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision. vergroot

In twee vakantiewoningen van Bospark de Bikkels in Vlierden is dinsdagnacht brand uitgebroken. De huisjes zijn volledig uitgebrand. Er raakte niemand gewond. Een van de bewoners ontdekte de brand en sloeg alarm.

De brand brak rond drie uur uit. De bewoner die het ontdekte, maakte zijn buren wakker. De twee huisjes zaten aan elkaar vast. Een zou in iemands bezit zijn, in de ander werd vakantie gevierd. Van beide huisjes is niks meer over. De brandweer heeft een graafmachine laten komen om ze te laten slopen.

Asbest

In de daken van de vakantiewoningen zat asbest. Het is niet duidelijk of dit is vrijgekomen bij de brand.

De brandweer voorkwam dat de brand op meer huisjes oversloeg. Het vuur was snel onder controle.

