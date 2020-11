Op konijnen jagen en padden vangen, Mark en Ties beheren natuur in de Rotterdamse haven

Ties van Engeland en Mark Benders, de Brabanders in de Rotterdamse haven. vergroot

In de Rotterdamse haven worden jaarlijks zo'n twee- tot vierduizend konijnen opgejaagd of afgeschoten. Broedvogels en bedreigde padden hebben daarentegen juist de beschermde status. Het zijn Brabanders die daar voor zorgen: Mark Benders van het Gemertse adviesbureau Staro en natuurbeheerder en jager Ties van Engeland uit Moergestel.

"Het regent hier altijd horizontaal", zegt Mark Benders uit Gemonde. "Nooit verticaal." En inderdaad, de regen wordt door de nauwelijks aflatende wind hard over de Rotterdamse Maasvlakte geblazen. Dit is het werkterrein van Mark, die in dienst van adviesbureau Staro uit Gemert alle flora en fauna in de haven beheert. Geen pietluttige klus, want hij is verantwoordelijk voor een oppervlakte van zo'n 16.000 hectare. Op dit moment is het vooral jagen op konijnen en het vangen van de beschermde rugstreeppadden.

"We jagen op konijnen, omdat ze anders levend begraven worden."

Om een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden staan we te koukleumen op een groot braakliggend terrein op Maasvlakte 2. Hier wordt over een tijdje begonnen met de bouw van een nieuwe containerloods. "Ik inventariseer de flora en fauna en adviseer het havenbedrijf wat ze kunnen verwachten en doen als ze ergens ruimte willen ontwikkelen", vertelt Benders. "Om dit stuk grond bouwklaar te maken, jagen we nu met een havik op konijnen en vangen we rugstreeppadden."

Bekijk de video waarin Ties op konijnen jaagt en Mark padden probeert te vangen:

De natuur moet hier plaatsmaken voor de commerciële belangen van het Rotterdamse havenbedrijf. Voor natuurbeheerder Mark is het elke keer weer de kunst om juiste balans vinden. "We jagen op konijnen, omdat ze anders levend begraven worden", verklaart de Brabander. "Ze werken hier niet met een handschepje, maar met grof materiaal. Als de konijnen onder de grond in hun burchten zitten en de bulldozers komen er overheen, is er voor de konijnen geen redden meer aan."

"De haven wil ook natuur", zegt Benders over het spanningsveld dat er soms is tussen de verschillende belangen. "Wij zorgen dan ook dat die natuur gewaarborgd wordt en dat tegelijkertijd de plannen uitgevoerd kunnen worden."

We hebben al zo'n veertig padden gevangen en ergens anders uitgezet.

Mark wordt in zijn dagelijkse werkzaamheden onder meer bijgestaan door valkenier Ties van Engeland uit Moergestel, die al dertig jaar jaagt in de Rotterdamse haven. Met een havik fier op zijn handschoen speurt hij samen met met zijn ervaren team het terrein af naar konijnen. De fretten worden losgelaten in de konijnenholen en al snel suist de havik door de lucht op zoek naar slachtoffers. "Er zitten hier hier heel veel konijnen", zegt Ties. "Daarom is het ook zo leuk hier."

Terwijl Ties op konijnenjacht is, loopt Mark langs de vele vallen om rugstreeppadden te vangen. De ingegraven emmers zijn allemaal leeg. "Het is 's nachts al wat kouder en dan gaan de padden zo langzamerhand in hun winterslaap. Maar we hebben al zo'n veertig padden gevangen en die ergens anders uitgezet."

"We zitten nu in een relatief rustige tijd", verklaart hij nader. "Maar in het voorjaar komen hier duizenden vogels. En broedende vogels mag je niet storen, dus dan is er veel meer werk voor ons."

"Het zijn de Brabanders die het hier doen."

Even verderop heeft Ties met zijn manschappen het eerste konijn al gevangen. De havik zit als een overwinnaar plukkend op zijn slachtoffer en de fretten worden verzameld voor een volgende ronde. Het vermoeden waar de buit blijft, wordt waarheid. "Die gaan de pan in, ja", zegt Mark.

Ties lacht: "Het zijn de Brabanders die het hier doen. Dat zijn de stropers van vroeger uit."

