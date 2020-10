Man met vuist in zijn gezicht geslagen en bespuugd in Tilburg

Een 43-jarige man uit Tilburg is woensdagmorgen in zijn gezicht geslagen en bespuugd op het Verdiplein. De politie arresteerde hier een man (25) uit Tilburg voor.

Het slachtoffer had boodschappen gedaan en liep naar zijn auto. De verdachte gooide toen uit het niets een sigarettenpeuk tegen hem aan. Daar sprak de 43-jarige man de verdachte op aan.

Die sloeg het slachtoffer meteen twee keer met zijn vuist in het gezicht. Ook spuugde hij in het gezicht van de man. Daarna stapte de verdachte in zijn auto en reed hij weg.