Wolf gemeld bij Nederwetten, maar de wolvendeskundige denkt er anders over

Loopt er een wolf rond in de buurt van Nederwetten? Die vraagt houdt mensen bezig in het dorpje bij Nuenen. Omroep Brabant ontving meerdere foto’s en filmpjes van de mogelijke wolf. Die beelden hebben we voorgelegd aan wolvendeskundige Glenn Lelieveld. Conclusie: het is géén wolf.

Volgens Lelieveld gaat het om een Saarlooswolfhond. Die hond lijkt misschien wel op de wolf, maar er zijn wel degelijk verschillen. De Saarlooswolfhond heeft witte banden in de vacht in plaats van een ‘wildkleur’. Ook heeft de hond grote spitse oren, waar de oren van de wolf ronder zijn.

Harm Sanders zag de hond woensdagmorgen lopen toen hij van Breugel naar Nuenen reed. “Het beest stak over en ik moest vol in de remmen. Ik heb mijn auto aan de kant gezet om foto’s te maken.” En Harm was niet de enige, want de hond trok de aandacht van meerdere voorbijgangers.

Deze beelden maakte Harm van de hond:

De hond loopt vaker los rond in de omgeving. Het is niet bekend wie het baasje is van het dier.

De Saarlooswolfhond die Harm zag (foto: Harm Sanders). vergroot

De Saarlooswolfhond in de buurt van Nederwetten. vergroot

