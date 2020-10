Rita en Sixtine bakken zich door de coronacrisis heen: 'Soms wel 200 gebakjes op een dag'

Rita met haar Portugese gebakjes. vergroot

Wat doe je als je door de coronacrisis thuis komt te zitten zonder werk? Dan ga je bakken! Sixtine Blandin kwam voor de liefde naar Eindhoven en Rita Sousa voor haar studie aan de Design Academy. Hun Franse en Portugese baksels zijn inmiddels een groot succes. Tot grote vreugde van veel Eindhovenaren. Sixtine en Rita halen namelijk de Franse en Portugese invloeden zo naar de stad toe.

Sixtine maakt Franse brioche broden, een luchtig brood met een gevlochten bovenkant. Zelf is ze gek op het brood. “De familie van mijn vriend heeft in Frankrijk een oude molen. Daarin vermalen ze graan. Ik nam na elk bezoek aan de molen zakken met meel mee naar huis. Daarmee kon ik dan dingen maken.” Zo begon bij haar de liefde voor het bakken.

Sixtine en haar brioche.

Voordat de coronacrisis begon, werkte ze in een restaurant. Toen ze thuis kwam te zitten zonder inkomen, besloot ze het bakken weer op te pakken. “De crisis was voor mij het zetje in de rug om weer te gaan bakken. En met succes: toen ik een foto postte op Instagram van een brioche brood, kreeg ik meteen reacties van mensen die er eentje wilden.”

“Vóór de coronacrisis zou ik nooit in contact zijn gekomen met mijn buren."

Ook voor Rita had de coronacrisis veel invloed op haar dagelijks leven. Ze verloor veel uren in haar contract en kwam uiteindelijk thuis te zitten. Omdat ze toch een inkomen nodig had, besloot ze te gaan bakken. Rita maakt Pastéis de Nata. Dat zijn traditionele Portugese gebakjes met een romige binnenkant.

“Nadat ik mijn allereerste bericht op Instagram had gezet, kreeg ik meteen dertig bestellingen. Vanaf dag één ging het heel hard.” Rita heeft nu haar handen vol aan het bakken. Haar Pastéis worden in heel Nederland besteld. “Ik heb bestellingen in Rotterdam, Amsterdam, Amstelveen en zelfs Groningen. In een druk weekend bak ik er soms wel 200 op een dag.”

De gebakjes van Rita.

Sixtine en Rita komen door het bakken veel makkelijker in contact met mensen in Eindhoven. “Vóór de coronacrisis zou ik nooit in contact zijn gekomen met mijn buren. Nu komen ze elk weekend een brioche ophalen. Dat contact is heel fijn”, vertelt Sixtine. Ook is ze blij dat ze zo met andere expats in Eindhoven in contact kan komen.

“Ik vind dat de Nederlanders echt openstaan voor nieuwe dingen"

Rita en Sixtine hebben inmiddels veel mensen bereikt die gek zijn op de Portugese en Franse baksels. “Ik vind dat Nederlanders echt openstaan voor nieuwe dingen”, zegt Rita.

Sixtine was verbaasd over haar Nederlandse klanten. “Sommigen eten de brioche heel anders. Zo kreeg ik tips van ze om het brood met verschillende dingen te beleggen. Dat had ik zelf nog niet gedaan.”

Voorlopig blijven Sixtine en Rita thuis bakken. Door de coronacrisis is dat op dit moment hun enige bron van inkomen. Rita blijft positief. “Ik hoop dat ik ooit een winkel kan openen met alleen maar Portugese baksels.” Sixtine weet heel duidelijk wat ze nog wil bereiken. “Een grotere oven, dan kan ik nog meer brioches bakken voor de mensen.”

Sixtine en Rita vertellen:

