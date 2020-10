Elk dorp in zwaar getroffen gemeente Meierijstad krijgt een coronaherdenkplek

Bloemen in Erp voor coronaslachtoffers (foto: Jan Peels). vergroot

In alle dertien dorpen in de gemeente Meierijstad komt een plek waar mensen de coronaslachtoffers kunnen herdenken. Ze kunnen er ook met anderen praten over de crisis en wat dat voor hen heeft betekent. Daarom worden het mijmerplekken. Op 28 maart 2021 zullen de eerste worden geopend.

Dat heeft Maddy Goossens uit Erp woensdag verteld. Hij is lid van een breed samengestelde werkgroep die nadenkt over manieren waarop, in het door corona zwaar getroffen Meierijstad, de coronacrisis kan worden herdacht. Het project heet Meierijstad Mijmert.

Er zal volgens Goossens op de gedenkplekken genoeg te mijmeren zijn. “Er is de afgelopen tijd een heel nieuwe kijk ontstaan op de kleine wereld van iedereen en op de grote wereld. In elk dorp willen we een plek waar mensen in alle rust bij elkaar kunnen komen om daarover te praten.”

“De coronacrisis is heftig en indringend. Maar er gebeurden ook mooie dingen."

De gemeente Meierijstad bestaat uit de voormalige gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Behalve deze grotere plaatsen zijn er ook nog negen kleine dorpen: Erp, Nijnsel, Zijtaart, Boskant, Mariaheide, Eerde, Wijbosch, Keldonk, Boerdonk en Olland.

Behalve de gedenkplekken in al deze dorpen komt er een serie podcasts met persoonlijke verhalen van mensen over de gevolgen die de coronacrisis voor hen heeft gehad. Ook daarvoor worden mensen in alle dertien dorpen gezocht.

“De coronacrisis is heftig en indringend. Maar er gebeurden ook mooie dingen. Mensen deden dingen voor elkaar die niemand verwachtte. Die mix van tragische en mooi dingen willen we samenbrengen”, aldus Goossens.

"We zijn nog lang niet klaar met het coronamonster.”

“We willen de stem van de mensen laten horen. Dat moet een levend document worden dat je kunt blijven aanvullen, want we zijn nog lang niet klaar met het coronamonster,” aldus Goossens.

Vanaf woensdag is er ook een website met de naam Meierijstad Mijmert. Mensen kunnen daar suggesties doen voor de mijmerplekken en ze kunnen zichzelf aanmelden voor deelname aan de podcast. Het logo dat erbij hoort is een gestileerde foto van het coronavirus waar de scherpe randjes afgehaald zijn. Dat past in de filosofie dat het tragische en het goede worden samengebracht.

Op 28 maart zullen de eerste plekken worden onthuld, mogelijk zelfs allemaal als dat lukt. "We hebben gekozen voor 28 maart omdat rond die datum de coronacrisis in Meierijstad in alle heftigheid begon."

