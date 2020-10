Wereldprimeur: Bavaria gaat ijzerpoeder verbranden als energiebron voor 15 miljoen flesjes bier

Een deel van studententeam SOLID bij hun ijzerverbrandingsinstallatie. vergroot

De industrie wil en moet van fossiele brandstoffen af. Dat lukte tot nu toe niet, omdat groene energie te weinig oplevert om een volledige fabriek draaiende te houden. Op de Technische Universiteit Eindhoven vonden ze een oplossing om wél genoeg energie vrij te krijgen: het verbranden van ijzerpoeder. De toekomst denken zij, want er komt helemaal geen CO2 bij vrij.

De eerste grote industriële installatie ter wereld staat in Brabant, bij Swinkels Family Brewers in Lieshout. Vanaf donderdag levert hij energie aan de brouwerij, goed voor het brouwen van 15 miljoen flesjes bier. Dat is voor de brouwerij, die onder andere Bavaria brouwt, maar een fractie, maar een kleinere brouwerij zou er volledig op kunnen draaien.

Revolutionaire techniek

Hoogleraar verbrandingstechnologie Philip de Goey kijkt vol trots toe hoe zijn studenten de machine opstarten. “Ik vind het fantastisch. Zulke installaties kun je op de TU bijna niet kwijt. Daar hebben we vlammetjes van een millimeter, hier heb je en vlam van bijna een meter.”

Glunderend omschrijft hij zichzelf als een van de belangrijkste pyromanen van Europa. “Ik ben iemand die heel graag begrijpt hoe verbrandingsprocessen in elkaar zitten, om daar vervolgens ook echt iets mee te doen. Toen ik dit ontdekte heb ik het roer omgegooid en ben ik me gaan focussen op deze techniek.”

De Goey onderstreept dat hij dat echt niet in zijn eentje doet. Samen met studententeam SOLID en een Internationale club van twintig wetenschappers werkt hij aan de energie van de toekomst.

Wat de verbrandingsinstallatie zo revolutionair maakt, is dat er helemaal geen CO2 vrij komt. "Kooldioxide bestaat uit koolstof en zuurstof. Omdat tijdens deze verbranding geen koolstofmoleculen aanwezig zijn, komt er ook geen kooldioxide vrij." Het enige product dat overblijft is roest, dat weer opnieuw omgezet kan worden naar ijzerpoeder. Het is daardoor een circulair proces: er is geen afval. Die omzetting gebeurt nu nog op een andere plek, maar moet uiteindelijk gecentreerd worden bij de fabriek.

Studenten leggen het innovatieve verbrandingsproces uit :

Toekomstplannen zijn groots

De trots straalt er niet alleen bij de studenten en hun hoogleraar vanaf. Directeur Peer Swinkels is blij dat de eerste machine zijn bedrijf van energie voorziet. “Wij zijn de showcase om te laten zien dat het kan, maar we hebben ook de ambities gesteld om dit ook echt op grote schaal te gaan doen.” Het Lieshoutse bedrijf wil in de toekomst alle elektriciteit en warmte volledig uit duurzame bronnen.

De ambitie is ook groot op de Technische Universiteit. Deze machine is nog maar het begin. “In 2024 hopen we in de industrie een installatie te gebruiken die honderd keer groter is.” Daarna hopen ze voldoende kennis te hebben om ook de kolencentrales onder handen te nemen. “In 2030 willen we de eerste stap zetten. We hoeven de kolencentrales niet af te breken, maar we kunnen ze opnieuw gebruiken zonder CO2-uitstoot.”

