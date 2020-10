Eelco probeert vanaf Brabantse zolderkamer stemmen te winnen voor presidentskandidaat Joe Biden

Eelco belt Amerikanen vanaf zolder in Berkel-Enschot (foto: Eva de Schipper). vergroot

Wordt Donald Trump volgende week herkozen als president van de Verenigde Staten of wordt het toch Joe Biden? Het is een vraag die sterk leeft in Berkel-Enschot, op de zolderkamer van Eelco Keij. De Amerikaan én Nederlander probeert namelijk elke dag vanuit zijn ouderlijk huis stemmen te winnen voor de democratische kandidaat.

Rebecca Seunis Geschreven door

Het is vier uur ’s middags in Berkel-Enschot als Eelco begint met het bellen van willekeurige Amerikanen in de swing state Florida: een staat waar geen van de presidentskandidaten een duidelijke meerderheid heeft. Daarom wordt door zowel de Democraten als de Republikeinen geprobeerd om zwevende kiezers over te halen. Sommigen gaan langs de deur, anderen proberen het telefonisch, zoals Eelco. Maar weinigen doen dat vanuit Brabant.

Zo gaat Eelco te werk:

Eelco woont normaal gesproken in Amerika, maar was nu even op familiebezoek in Brabant. Toch ging hij ook hier door met het benaderen van zwevende kiezers. “Ik ben niet de grootste fan van de huidige president, om het mild te zeggen. Mijn vrouw en ik hebben tegen elkaar gezegd: als Trump nog een keer wint en we hebben er zelf niks aan gedaan, zullen we ons altijd schuldig blijven voelen. Mijn vrouw is nu in Philadelphia stemmen aan het werven, ik ben aan het bellen en volgende week gaan we nog in Amerika de straat op", vertelt hij.

Soms vertelt hij erbij dat hij vanuit Nederland belt. "Vorige week had ik een Amerikaan aan de lijn, oorspronkelijk uit Pakistan. Ook met twee paspoorten dus. Dat begon een beetje stroef en toen zei ik dat ik oorspronkelijk uit Nederland kwam en dat brak het ijs. Want dan ben je een van de migranten waar Amerika zo op drijft. Uiteindelijk hebben we een ontzettend leuk gesprek gehad. Maar waar hij op gestemd heeft, weet ik niet."

In Amerika spreken ook heel veel mensen Spaans, maar zelfs daar is Eelco op voorbereid:

Terug naar Amerika

Woensdagavond belt hij voor het laatst vanuit Brabant. Donderdag pakt hij namelijk het vliegtuig naar New York, waar hij in quarantaine gaat en getest wordt op het coronavirus. "Daarna word ik poll observer bij een stembureau in Philadelphia. Daar zijn op dit moment 's nachts rellen gaande. Wij moeten aan de buitenkant van het stembureau staan en kijken of alles goed gaat. Het is een staat waar wapenbezit toegestaan is dus we kregen al te horen dat we onze eigen wapens thuis moeten laten", legt hij uit.

Het zijn vreemde tijden in Amerika en daarom is het moeilijk te voorspellen wie er gaat winnen. "Het is voor veel mensen kiezen tussen twee kwaden. Maar ik verwacht dat Biden gaat winnen."

