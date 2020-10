Bredase fotograaf maakt eigen fabelboek met pratende dieren: Markdal Stories

'Langbek de Reiger' in volle vlucht boven het Markdal. (foto: Paul Ranft) vergroot

"Ik ben reiger van het soort blauw en ik ben de beste kikkervanger van het Markdal." Het is een fragment van één van de vele gesprekken die fotograaf Paul Ranft tijdens zijn wandelingen had met de vele dieren in het stroomgebied van rivier de Mark onder Breda. Denkbeeldige gesprekken, terwijl de fotograaf met alle geduld wachtte om die ene perfecte foto te nemen. Al die verhalen - en de foto's - heeft hij nu in eigen beheer gebundeld in een boek: Markdal Stories.

Eigenlijk was het Ranft vooral te doen om het ooievaarskoppel dat al jaren trouw in februari neerstrijkt op het nest bovenop het kantoor van Staatsbosbeheer.

"Die heb ik het hele seizoen door gevolgd. Zo ook de eerste vluchten van de jonge ooievaars. Dat staat helemaal beschreven in het boek en zie je ook hoe ze één voor één het nest verlaten. Natuurlijk voorzien van het begeleidend commentaar van vader en moeder ooievaar."

Maar de fotograaf heeft in zijn boek ook gesprekken met andere dieren die voor zijn lens kwamen. "Het zijn niet alleen de ooievaars, je komt hier ook lepelaars, reigers en ganzen tegen." En vooral de blauwe reiger 'Langbek' steekt overal zijn snavel tussen.

Fotograaf Paul Ranft vertelt over zijn boek Markdal Stories.

Het idee voor een boek ontstond door de vele reacties die Ranft kreeg als hij de foto's en begeleidende gesprekken op Facebook zette. "Ik heb op veler verzoek de wandelingen en foto's 'van die kale' gebundeld in dit boek van 180 pagina's. Hier zijn ontelbaar veel uren in uren in gaan zitten."

De vergelijking met Pinkeltje - die ook met dieren kan spreken - is snel gemaakt. Maar Ranft ziet zijn boek meer als een kruising tussen Animal Farm en Reinaert de Vos. "Die karaktereigenschappen van die beesten komen bij de verschillende foto's elke keer weer terug. Er zit ook een soort ondertoon in. Een fabelboek voor volwassen, maar ook leuk om kinderen uit voor te lezen."

Het boek Markdal is alleen verkrijgbaar via de website van de fotograaf.

